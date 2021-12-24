Son dakika! Resmi Gazete’de açıklanan karara göre çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Aralarında FETÖ’cüler de var

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütüne üye olan 770 kişinin mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulan 770 kişiden 454 ismin FETÖ/PYD üyesi, 108'inin PKK terör örgütü üyesi, 119'unun DEAŞ, Hizbullah, El Kaide üyesi, 89'ununda DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütü üyeleri olduğu öğrenildi.