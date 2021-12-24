Son dakika! Resmi Gazete'de açıklanan karara göre çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Aralarında FETÖ'cüler de var
Gelen son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda FETÖ/PDY, PKK/KCK, Hizbullah, DEAŞ, EL KAİDE, EL NUSRA, DHKP/C, MLKP, TKP/ML-Konferans gibi bölücü terör örgütlerine üye olmak suçlarından dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları dondurulduğu açıklandı. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Adil Öksüz, Adem Yavuz Arslan, Zekeriya Öz, Faruk Taban, Erkam Tufan Aytav, Tarık Toros, Asım Yıldırım ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor. Haberin detayları...
Gelen son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda FETÖ/PDY, PKK/KCK, Hizbullah, DEAŞ, EL KAİDE, EL NUSRA, DHKP/C, MLKP, TKP/ML-Konferans gibi bölücü terör örgütlerine üye olmak suçlarından dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları dondurulduğu açıklandı. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Adil Öksüz, Adem Yavuz Arslan, Zekeriya Öz, Faruk Taban, Erkam Tufan Aytav, Tarık Toros, Asım Yıldırım ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor. Haberin detayları...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütüne üye olan 770 kişinin mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulan 770 kişiden 454 ismin FETÖ/PYD üyesi, 108'inin PKK terör örgütü üyesi, 119'unun DEAŞ, Hizbullah, El Kaide üyesi, 89'ununda DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütü üyeleri olduğu öğrenildi.
ARALARINDA ADİL ÖKSÜZ VE ZEKERİYA ÖZ DE BULUNUYOR
Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında 17-25 kumpaslarının mimarı firari eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, örgütün medya ağından Tarık Toros ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişimi gecesi FETÖ'nün kanalında konuşan Abdülkerim Balcı da yer aldı.