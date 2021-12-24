31 Aralık 2021 Cuma günü Türkiye'de belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken gözler yapılan son açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda özellikle ayın son günlerinde, yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, okulların tatil edilip edilmeyeceği konuları merak ediliyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı, 31 Aralık okullar tatil mi ve Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı şeklindeki sorular son günlerde merak edilir oldu. Ancak bu sorular hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)
Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)
Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)