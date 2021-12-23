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    • 23.12.2021 13:05
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    • 23.12.2021 13:14
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    Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma! Kabil Havaalanı konusunda karar verildi

    Son dakika haberi... Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olarak bir süredir Türkiye ile Katarlı yetkililer arasında devam eden görüşmelerden anlaşma kararı çıktı. Anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

    Türkiye ile Katar arasında Kabil Havaalanı anlaşması

    Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

    AA muhabirine konuşan diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

    Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.

    Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi.


    *Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından Kabil Havalimanı'nda yaşananlar uzun süre konuşulmuştu

    Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

    Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.


        *Tahliye operasyonları sırasında uçakların kanat ve tekerlek kısmında yolculuk yapmak isteyen bazı kişiler yere çakılmıştı

        Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

        Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

        Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

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        Türkiye ile Katar arasında Kabil Havaalanı anlaşması
        Haberler Güncel Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma! Kabil Havaalanı konusunda karar verildi
            SON DAKİKA