Türkiye Afrika'yla bağlarını güçlendirdi ABD'de panik başladı! Amerikan Foreign Policy'den dikkat çeken yazı

"ABD İÇİN DIŞ POLİTİKA SORUNU"

Haberde, "Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfuz sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir." denildi.

Türkiye'nin, 2019'da Libya iç savaşına müdahalesinden bu yana Afrika'da alanını istikrarlı bir şekilde genişlettiği, kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik havuz ve Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir askeri üs bulunduğu hatırlatıldı.