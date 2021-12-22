Dolar düştü diye kudurdular! Erk Acarer'in "BAE'den çuvallarla dolar" yalanına muhalifler bile gülüyor

Yalana sarılan bir başka muhalif de Veli Saçılık oldu. Saçılık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kurdaki düşüşün TL'ye döviz kuru garantisi saçmalığıyla ilgisi yok. "15 Temmuz Darbesinin arkasındaki güç" Birleşik Arap Emirlikleri uçak dolusu dolar göndermiş. Karşılığında ne aldılarsa artık onun kokusu henüz çıkmadı." mesajını paylaştı.