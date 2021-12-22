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Haberler Güncel Dolar düştü diye kudurdular! Erk Acarer'in "BAE'den çuvallarla dolar" yalanına muhalifler bile gülüyor

Dolar düştü diye kudurdular! Erk Acarer'in "BAE'den çuvallarla dolar" yalanına muhalifler bile gülüyor

Para karşılığı tetikçilik yapan sözde gazeteci Erk Acarer, Başkan Erdoğan'ın hamlesiyle doların bir anda yüzde 40'lara varan düşüş yaşamasıyla kudurdu. Acarer, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye "uçaklarla dolar sevkiyatı" yapıldığı yalanını piyasaya sürerek yapılan hamlelere gölge düşürmeye çalıştı. Acarer'in bu iddiasına sosyal medyadaki CHP yanlısı muhalifler bile güldü.

22.12.2021 11:26 - Son Güncelleme: 22.12.2021 11:29
Dolar düştü diye kudurdular! Er Acarer’in BAE’den çuvallarla dolar yalanına muhalifler bile gülüyor

Başkan Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş yaşayarak 12 lira seviyelerine kadar geriledi. Erdoğan'ın dolara indirdiği darbe sonrası, dolar 30 lira olacak diye yaygara yapıp erken seçim baskısı yapanlar da avuçlarını yalamak kaldı.

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Dolar düştü diye kudurdular! Er Acarer’in BAE’den çuvallarla dolar yalanına muhalifler bile gülüyor

NASIL KIVIRACAĞINI ŞAŞIRDILAR
Aylarca döviz kuru üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözde gazeteciler, döviz kurunun bir anda çakılmasıyla dumura uğradı. Yapılan hamleye gölge düşürmek isteyen tetikçi Erk Acarer, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye uçaklarla dolar sevkiyatı yapıldığını iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Erk Acarer, "İstanbul Yeni Havalimanı, Çelebi Kargo binası, İthalat gümrüklü alan… 1.5 Ton ağırlığında çuvallar. Gözen Güvenlik teslim aldı. İçleri Dolar dolu. Torbaların üstünde Merkez Bankası yazıyor. İddiaya göre, uçak dün akşamüstü BAE'den geldi. Ülke satılıyor, halaya devam" yalanını piyasaya sürdü.

Dolar düştü diye kudurdular! Er Acarer’in BAE’den çuvallarla dolar yalanına muhalifler bile gülüyor

Yalana sarılan bir başka muhalif de Veli Saçılık oldu. Saçılık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kurdaki düşüşün TL'ye döviz kuru garantisi saçmalığıyla ilgisi yok. "15 Temmuz Darbesinin arkasındaki güç" Birleşik Arap Emirlikleri uçak dolusu dolar göndermiş. Karşılığında ne aldılarsa artık onun kokusu henüz çıkmadı." mesajını paylaştı.

Dolar düştü diye kudurdular! Er Acarer’in BAE’den çuvallarla dolar yalanına muhalifler bile gülüyor

BU KEZ EKŞİCİLER BİLE YEMEDİ
Kronik muhaliflerin fırından taze çıkan yalanına hükümet karşıtı her yalana balıklama atlayan Ekşi Sözlük tayfası bile inanmadı.

Dolar düştü diye kudurdular! Er Acarer’in BAE’den çuvallarla dolar yalanına muhalifler bile gülüyor

Platformda Erk Acarer'i hedef alan yazarlar, Acarer'in bu kez kalitesiz bir yalan ortaya attığını belirterek gelecek yalanlarda daha başarılı olmasını temenni etti.

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