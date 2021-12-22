Başörtülü doktora hakaret eden CHP’li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel’den skandal savunma: İroni yaptım

Sanık avukatları tedaviyi reddetme hakkı olduğunu bunun neden yapmadığını sordu. Diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk bu soruya cevaben, "Ben filyasyona başladığım zaman 4,5 aylık çocuğumu bırakıp bu işte görev aldım. O zaman da doğum izni alma hakkım vardı. Bunu kullanmadım. Aynı gerekçe ile bu tedaviyi reddetmedim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların duruşmaya katılması ayrıca olay gününe ait kamera kayıtlarının olup olmadığına dair soru sorulması için belediyeye yazı yazılmasına karar verdi. Sanık hakkında adli kontrol şartının da kaldırılmasına karar veren mahkeme duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.