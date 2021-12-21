Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 40 bin uçaklı 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor!

Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo tarafından Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye taşınacak TOGG'un SUV modelinin sergileneceği fuarda TOGG yeni logosuya tanıtılacak.
THY görevlileri tarafından büyük bir titizlikle uçağa yüklenen 3 ton ağırlığındaki TOGG, Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 17:30'da ABD'ye hareket edecek.
THY AİLESİ İÇİN GURUR VERİCİ
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg'un dünya lansmanına yaptığımız katkı Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." dedi.
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