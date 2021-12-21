2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? Askerlik yerleri, sevk tarihi açıklandı mı?

2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için bedelli başvuru ücreti 39.788,64 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret 30 Haziran 2021 tarihine kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuru yapacakların daha fazla ücret ödemeleri gerekecektir.

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.

2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.