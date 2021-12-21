Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kanlı Noel' paylaşımı: Barbarca ve vahşice işlenen bir insanlık suçu





58 YIL ÖNCE KIBRIS'TA İNSANLIK KATLEDİLDİ

Paylaşılan görselde ise, 58 yıl önce EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı belirtilerek, "58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık katledildi. Kanlı Noel'de barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türkü'nü unutmadık" ifadelerine yer verildi.

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