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    • 21.12.2021 17:59
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    • 21.12.2021 18:13
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kanlı Noel' paylaşımı: Barbarca ve vahşice işlenen bir insanlık suçu

    Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' olarak geçen 21 Aralık saldırılarında şehit olan 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Kanlı Noel’in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    MSB’den ’Kanlı Noel’ paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın 58'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.



    "BARBARCA VE VAHŞİCE..."
    Mesajda, "Kanlı Noel'in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" denildi.



    58 YIL ÖNCE KIBRIS'TA İNSANLIK KATLEDİLDİ
    Paylaşılan görselde ise, 58 yıl önce EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı belirtilerek, "58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık katledildi. Kanlı Noel'de barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türkü'nü unutmadık" ifadelerine yer verildi.

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    MSB’den ’Kanlı Noel’ paylaşımı
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kanlı Noel' paylaşımı: Barbarca ve vahşice işlenen bir insanlık suçu
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