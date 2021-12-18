Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuruluyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.