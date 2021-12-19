Yerli otomobil TOGG ABD'ye Turkish Cargo ile taşınacak
Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG'un logosu belli olurken ABD'ye nasıl gideceği de belli oldu. Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.
ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u Turkish Cargo taşıyacak.
Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.
21 ARALIK'TA TAŞINACAK
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , " TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.
LOGOSU BELLİ OLDU
Türkiye'nin küresel mobilite markası TOGG, 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti. TOGG'un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.