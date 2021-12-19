Yerli otomobil TOGG ABD’ye Turkish Cargo ile taşınacak

21 ARALIK'TA TAŞINACAK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , " TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.