Külliye'de buruk tören! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine takdim edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021'deki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıklamıştı.
Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülmüştü.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
BURUK TÖREN
Tören, bilim kültür alanında ödüle layık görülen Teoman Duralı 6 Aralık'ta vefat etmesi nedeniyle buruk bir havada gerçekleşecek.