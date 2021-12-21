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    • 21.12.2021 12:14
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    Külliye'de buruk tören! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine takdim edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine takdim edecek. Saat 14.00'te başlayacak tören bilim kültür alanında ödüle layık görülen Teoman Duralı 6 Aralık'ta vefat etmesi nedeniyle buruk bir havada gerçekleşecek.

    takvim.com.tr
    Buruk tören! Ödülleri Erdoğan takdim edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021'deki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıklamıştı.

    Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülmüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

    BURUK TÖREN
    Tören, bilim kültür alanında ödüle layık görülen Teoman Duralı 6 Aralık'ta vefat etmesi nedeniyle buruk bir havada gerçekleşecek.



        Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Başkan Erdoğan, taziye mesajında, "Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer vermişti.



        Başkan Erdoğan, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz." demişti.

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        Buruk tören! Ödülleri Erdoğan takdim edecek
        Haberler Güncel Külliye'de buruk tören! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine takdim edecek
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