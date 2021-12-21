CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şeytani halk ekmek oyunu! Geç gönderip "kuyruk var" yalanı yayıyorlar





Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Halk Ekmek büfeleri önünde ekmek sırası bekleyen vatandaşlarla

sohbet etti. Sabah'ın haberine göre Altınok, Halk Ekmek büfelerine Büyükşehir tarafından kasıtlı olarak ekmek sevkiyatının geciktirildiğini ve büfe önlerinde oluşan kuyrukların da hükümete yönelik kara propaganda aracı yapıldığını tesbit ettiklerini söyledi.

ALTINOK: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKMEKLERİ GEÇ GÖNDERİYOR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Buradan sesleniyorum! Ekmekleri geç getirerek bu soğukta vatandaşa zulmediyorsunuz. Görüyorum, her gün soğukta vatandaşımızı siyasi istismar aracı olarak kullanmak için ekmekleri geç getiriyorsunuz.."

"Kuyruklar çoğalıyor ama vatandaş kuyrukta ekmeği geç gönderenlere, geç getirenlere baddua ediyor. Bunu bilesiniz. Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz."



"Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır."



"Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."