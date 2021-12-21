CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şeytani halk ekmek oyunu! Geç gönderip "kuyruk var" yalanı yayıyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin halk ekmek büfelerine ekmekleri geç göndererek vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. Halk Ekmek'in, AK Parti döneminde, günde üç kez yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin servisin saatlerinin düzenli olmaması yüzünden, vatandaşlar soğukta saatlerce kuyrukta bekliyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Halk Ekmek büfeleri önünde ekmek sırası bekleyen vatandaşlarla
sohbet etti. Sabah'ın haberine göre Altınok, Halk Ekmek büfelerine Büyükşehir tarafından kasıtlı olarak ekmek sevkiyatının geciktirildiğini ve büfe önlerinde oluşan kuyrukların da hükümete yönelik kara propaganda aracı yapıldığını tesbit ettiklerini söyledi.
ALTINOK: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKMEKLERİ GEÇ GÖNDERİYOR"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Buradan sesleniyorum! Ekmekleri geç getirerek bu soğukta vatandaşa zulmediyorsunuz. Görüyorum, her gün soğukta vatandaşımızı siyasi istismar aracı olarak kullanmak için ekmekleri geç getiriyorsunuz.."
"Kuyruklar çoğalıyor ama vatandaş kuyrukta ekmeği geç gönderenlere, geç getirenlere baddua ediyor. Bunu bilesiniz. Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz."
"Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır."
"Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."
TURAN: "EKMEĞİ GEÇ GÖNDERİLİP SIRANIN UZAMASINI BEKLİYORLAR"
Osman Turan: "Normal dönemlerde her gün zamanında gelen ekmek son bir aydır geç gelmeye başladı. Özellikle geç gönderilip sıranın uzamasını bekliyorlar. Sıra çok uzunsa kamyon geliyor. Sıra yoksa kamyon gelmiyor. Ve gelen kamyonlara eskiye nazaran daha ekmek geliyor. Kimseye yetmiyor. Alamayan insanlar daha da çok tepki gösteriyorlar."