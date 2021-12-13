CHP'nin örgütçüsü Özgen Nama Halk Ekmek üzerinden vatandaşı kışkırtma peşinde! İşte kirli oyunun perde arkası





Fakat Özgen Nama bu düzenlemeyi bile bile önce birçok yere kanunsuz bir şekilde büfe koymak istedi, daha sonra yasaya aykırı işlem durdurulunca ise "Bakın İBB'nin Halk Ekmek büfeleri engelleniyor" algısıyla mağduriyet yaratmaya çalıştı. Yani burada maksat büfe açmak değil, ucuz bir tiyatro ile vatandaşı aldatmak.



TEDARİK KRİZİ KASITLI VE CHP KAYNAKLI

Halk Ekmek provokasyonunun ikinci zinciri ise tedarik zincirinde sorun çıkarmak. İBB meclisinde alınan kararın 3. maddesinde Halk Ekmek'in bakkallara da dağıtılabileceği, buradan da satış yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Yine İmamoğlu imzalı bir karar.