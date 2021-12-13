CHP'nin örgütçüsü Özgen Nama Halk Ekmek üzerinden vatandaşı kışkırtma peşinde! İşte kirli oyunun perde arkası

Halkı provoke ederek sürekli kriz, kıtlık var diye sokaklara dökmeye çalışan CHP, son olarak Halk Ekmek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna soyundu. CHP yandaşı medya, son günlerde partiden gelen talimatla "İstanbul'da büfelerinden uygun fiyata ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı." şeklindeki haberlerine hız verdi.
CHP'NİN ÖRGÜTÇÜSÜ DÜĞMEYE BASTI
Operasyonun başında yerel seçimlerde CHP'nin Sancaktepe belediye başkan adayı olan Özgen Nama var! İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Demirtaş aşığı olmakla ve örgütçülüğü iyi bilmekle tanınan bir isim!
PROVOKASYON NASIL İLERLEDİ?
Provokasyonun ilk zincirinde "AK Parti Halk ekmek büfelerini koymamızı engelliyor" yalanı var.