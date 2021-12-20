21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanır? 2021 en uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? 2021-2022 Ekinoks tarihleri!

21 Aralık kış gündönümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümü olarak da adlandırılan 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu şekilde günler uzamaya başlar ve 21 Haziran'a kadar devam eder. Peki, günler ne zaman uzayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihi ne zaman? İşte merak edilenler!