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    Muharrem Sarıkaya, İHA çalışanı Ahmet Demir’e tokat attı

    Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA çalışanı Ahmet Demir’e tokat attı. Çirkin saldırı, tepkilere yol açtı. Ahmet Demir, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

    Canlı rezalet

    Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti.

    Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı çalışanı Ahmet Demir, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek Demir'e tokat atarak itti. Sarıkaya, "Canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayınz Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim" dedi.

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