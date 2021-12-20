Covid-19 mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Omicron adı verilen yeni varyant, şimdiye kadar 89 ülkede tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Vakaların 3 gün içinde ikiye katlandığına dikkat çekti. Aşılama oranının fazla olduğu ülkelerde bile vaka sayısının yükseldiğini söyleyen yetkililer, "Hastaneye yatışlarda da artış var" dedi.

TEST KRİTERİ GERİ DÖNDÜ

ABD, Omicron'a karşı tedbirlerini artırdı. Ülkeye gelecek yolculara 24 saat önce PCR testi yaptırma zorunluluğu getirdi.

JAPONYA'YI da Omicron paniği sardı. Vaka sayısı 65'e çıktı.

HOLLANDA'DA OHAL ilan edildi. Tüm işletmelerin Ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

İNGİLTERE'DE ARTAN vakalar nedeniyle İngiltere'de OHAL ilan edildi.

ALMANYA: İngiltere'den gelen yolculara 2 haftalık karantina uygulama kararı aldı. Ayrıca ülkeye girişlerde negatif COVID-19 testi istemeye başladı.