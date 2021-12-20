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    • Güncel
    • 20.12.2021 16:31
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    • 20.12.2021 16:41
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    HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'den dalga geçer gibi "uyuşturucu" açıklaması

    Uyuşturucu ticaretinden her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden PKK'nın siyasi HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, milletin aklıyla adeta dalga geçerek "Gençler başta olmak üzere tüm toplumu kapsayan bağımlılıkla mücadeleyi artıracak sosyal politikalar oluşturmalıyız." ifadesini kullandı. Barış söylemleri yayarak teröristlerle iş tutan, bağımlılıkla mücadele naraları atarak uyuşturucu baronlarının ortaklığını yapan HDP'nin bu açıklaması hayli ironik!

    HDP’li Sürücü, bağımlılıkla mücadelenin artırılmasını istedi

    HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumu ve gençleri bekleyen en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu olduğunu belirtti.

    Verilerin 10 milyon madde bağımlısının varlığını gösterdiğini ileri süren Sürücü, "Aynı veriler, yaşları 12 ila 18 arasında olan 12 milyon gencin madde bağımlılığına karşı savunmasız olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

    Sürücü, "Gençleri zehirlemek bu ülkenin geleceğini zehirlemek" sözlerine yer vererek, "Uyuşturucu bağımlılığı, toplumu bütünüyle uyuşturan, yozlaştıran ve kimliksizleştiren bir olgudur." değerlendirmesinde bulundu.

    Toplumda bağımlığa karşı bilincin ortaya çıkarılmasını talep eden Sürücü, "Bu konuda gençler başta olmak üzere tüm toplumu kapsayan, bağımlılıkla mücadeleyi artıracak sosyal politikalar oluşturmalıyız." diye konuştu.



        UYUŞTURUCU TİCARETİ PATRONLARININ ELİNDE!
        Sözde uyuşturucuyla mücadele naraları atan HDP'li vekilin yüzsüz tutumu pes dedirtti. Öyle ki HDP'nin ipini elinde tutan terör örgütü PKK, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin hakimi. Kuzey Irak, İran ve Afganistan'dan gelen uyuşturucuyu Avrupa'ya geçiren terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

        Örgüt Avrupa ülkelerinde kurmuş olduğu dernekler aracılığıyla örgüte eleman ve mali destek sağlarken, İran, Afganistan ve Pakistan'dan elde edilen işlenmemiş morfinle Kuzey Irak bölgesinde bulunan imalathanelerinde eroin imalatı yapıyor.

        PKK ELEBAŞI ÖCALAN İTİRAF ETMİŞTİ
        Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 1999 yılında İmralı'daki yargılamasının ikinci günündeki ifadesinde, terör örgütünün uyuşturucuyla bağına ilişkin "Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Ancak bazı örgüt temsilcilerimiz uyuşturucu kaçakçılarından bağış adı altında para almış olabilirler. Bu Avrupa'da da böyledir. Örgüt üyelerinden yurt dışında uyuşturucu işine yaygın olarak katılanlar olabilir." itirafında bulunmuştu.

        PKK'NIN AVRUPA'DAKİ UYUŞTURUCU FAALİYETLERİ
        Bölücü terör örgütü PKK'nın, farklı Avrupa ülkelerindeki uyuşturucu çeteleriyle bağlantısının olduğu, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonunun, İngiltere ve Almanya'daki temaslarına ilişkin hazırladığı raporuna yansıdı. Raporda, ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde "eroin rotasının" artık tamamıyla Türkiye üzerinden geçmediği, kaçakçıların alternatif rotalar aradığı aktarıldı.

        Avusturya ve Belçika'da, 2017'nin eylül ayında düzenlenen operasyonlarla PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ağlarından biri çökertildi. Belçika'daki şebekenin, Avrupa'nın yarısına uyuşturucu sattığı ve elde ettiği parayı terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı.

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