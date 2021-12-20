HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'den dalga geçer gibi "uyuşturucu" açıklaması





UYUŞTURUCU TİCARETİ PATRONLARININ ELİNDE!

Sözde uyuşturucuyla mücadele naraları atan HDP'li vekilin yüzsüz tutumu pes dedirtti. Öyle ki HDP'nin ipini elinde tutan terör örgütü PKK, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin hakimi. Kuzey Irak, İran ve Afganistan'dan gelen uyuşturucuyu Avrupa'ya geçiren terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.



Örgüt Avrupa ülkelerinde kurmuş olduğu dernekler aracılığıyla örgüte eleman ve mali destek sağlarken, İran, Afganistan ve Pakistan'dan elde edilen işlenmemiş morfinle Kuzey Irak bölgesinde bulunan imalathanelerinde eroin imalatı yapıyor.