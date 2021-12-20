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    • 20.12.2021 16:52
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    Eskişehir'de fuhuş baskını! Cezaevine gönderildiler

    Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri şüphesiyle yakalanan ve adliye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fuhuş baskını! Cezaevine gönderildiler

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Eskişehir, Mersin ile Kırklareli'nde belirlenen 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda yakaladığı 4 kişi, sabah saatlerinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçları kapsamında adliyeye sevk edilmişti.

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    İSTİKAMET CEZAEVİ

    Şüphelilerden M. İ. ile C.E. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, N.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    HATAY'DA DA OPERASYON

    Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz ilçelerinde fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler tarafından önceden tespit edilen 16 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar döviz ele geçirildi.
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        Haberler Güncel Eskişehir'de fuhuş baskını! Cezaevine gönderildiler
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