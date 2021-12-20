Eskişehir'de fuhuş baskını! Cezaevine gönderildiler

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Eskişehir, Mersin ile Kırklareli'nde belirlenen 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda yakaladığı 4 kişi, sabah saatlerinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçları kapsamında adliyeye sevk edilmişti.
İSTİKAMET CEZAEVİ
Şüphelilerden M. İ. ile C.E. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, N.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HATAY'DA DA OPERASYON
Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz ilçelerinde fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.