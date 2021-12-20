Eskişehir'de fuhuş baskını! Cezaevine gönderildiler

HATAY'DA DA OPERASYON

Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz ilçelerinde fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.