Emine Erdoğan açıkladı: 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Zirvesi'nde 'Gezegenimiz için El Ele: İklim Tartışmasında Afrikalı Seslerin Duyurulması' paneli düzenlendi. Panele Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı eşi Fatima Maada Bio, İklim aktivisti Nisreen Elsaim, Afrika Birliği Afrika Birliği Tarım Komiseri Josefa Leonel Correia Sacko, Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrenciler ve ilgili STK temsilcileri katıldı.
"YAYINLANAN RAPOR TÜM DÜNYA İÇİN HAYATİ BİR ÇAĞRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Panelde konuşan Emine Erdoğan, "İklim değişikliği yüzyılımızın en büyük küresel sorunlarının başında yer alıyor. Geldiğimiz noktada, tam olarak bir dönemecin eşiğindeyiz. Bildiğiniz gibi, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'nin yayınladığı son rapor, 'İnsanlık için kırmızı kod' olarak değerlendirildi. Raporun, tüm dünya için hayati bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele edebilecek son nesil olduğumuzu bilmek, omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yüklüyor. Unutmamalıyız ki, attığımız ve atmadığımız her adım, geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Bu gelecek dünyası ise, bizim değil, çocuklarımızındır" dedi.
"ÇOCUKLAR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENME RİSK GRUBUNDALAR"
"İklim değişikliğinden en çok çocuklar etkileniyor" diyen Emine Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde UNICEF'in yayınladığı bir rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya ve Gine'de yaşayan çocuklar, iklim değişikliğinden en çok etkilenme risk grubundalar. Büyük resmi görmek için rakamlara bakacak olursak; 240 milyon çocuk kıyı taşkınlarına, 400 milyon çocuk kasırgalara, 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine, 820 milyon çocuk sıcak hava dalgasına, 920 milyon çocuk su kıtlığına ve 1 milyar çocuk artan hava kirliliğine yüksek oranda maruz kalıyor. Yine, Dünya Bankası'nın verilerine göre, iklim değişikliği 2050'ye kadar Afrika'da 86 milyon insanı yerinden edebilir" diye konuştu.