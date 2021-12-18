Ali Babacan'dan skandal! Hem Türkiye'yi hem Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Kabile devleti...

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan savrulmaya devam ediyor.
Daha önce AK Parti ve Başkan Erdoğan'a ihanetini açıkça itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alarak skandal ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'YE KABİLE DEVLETİ DEDİ
İstanbul'da 'Türkiye - Afrika Ortaklı Zivresi'nin yaşandığı dönemde skandal açıklamalar yapan Ali Babacan, ülkemizi 'kabile devleti' olarak niteledi.
Babacan, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Babacan'ın skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.