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    • Güncel
    • 19.12.2021 00:26
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    • 19.12.2021 00:55
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    Ali Babacan'dan skandal! Hem Türkiye'yi hem Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Kabile devleti...

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan savrulmaya devam ediyor. Daha önce AK Parti ve Başkan Erdoğan'a ihanetini açıkça itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alarak skandal ifadeler kullandı. Ülkemizi kabile devleti olarak gören Babacan, "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Babacan savrulmaya devam ediyor!

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan savrulmaya devam ediyor.

    Daha önce AK Parti ve Başkan Erdoğan'a ihanetini açıkça itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

    TÜRKİYE'YE KABİLE DEVLETİ DEDİ
    İstanbul'da 'Türkiye - Afrika Ortaklı Zivresi'nin yaşandığı dönemde skandal açıklamalar yapan Ali Babacan, ülkemizi 'kabile devleti' olarak niteledi.

    Babacan, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    TEPKİ YAĞDI
    Babacan'ın skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        İşte sosyal medyada Babacan'ın sözlerine gelen tepkilerden bazıları...

        DOĞALGAZ HAZIMSIZLIĞI VE AJANLIK İTİRAFI
        Ali Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşifleri hedef alan Babacan, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar" ifadelerini kullandı.

        "20 YILLIK KRİPTOSUN DEMEKKİ"
        Ali Babacan'ın "20 yıldır algı yapıyorlar" sözleri, partinin içerisinde tıpkı bir ajan gibi çalıştığını da gözler önüne serdi. Öyle ki Babacan, 2 yıl önce AK Parti'den ayrıldı. Sosyal medyada Babacan'a tepki gösteren vatandaşlar, "20 yıllık kriptosun demek ki" yorumunu yaptı.

        İHANETİNİ İTİRAF ETMİŞTİ!
        Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söylemişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI CHP-HDP-İYİ PARTİ HAMLESİ
        İhanet ettiğini canlı yayında itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişiminde bulunduklarını fakat başarısız olduklarını ifade etti.

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        Haberler Güncel Ali Babacan'dan skandal! Hem Türkiye'yi hem Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Kabile devleti...
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