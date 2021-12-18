Ali Babacan'dan skandal! Hem Türkiye'yi hem Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Kabile devleti...

DOĞALGAZ HAZIMSIZLIĞI VE AJANLIK İTİRAFI

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşifleri hedef alan Babacan, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"20 YILLIK KRİPTOSUN DEMEKKİ"

Ali Babacan'ın "20 yıldır algı yapıyorlar" sözleri, partinin içerisinde tıpkı bir ajan gibi çalıştığını da gözler önüne serdi. Öyle ki Babacan, 2 yıl önce AK Parti'den ayrıldı. Sosyal medyada Babacan'a tepki gösteren vatandaşlar, "20 yıllık kriptosun demek ki" yorumunu yaptı.