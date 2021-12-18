PKK terör örgütünün hacker grubuna ağır darbe! Siber saldırıları bir bir itiraf ettiler





Siber uzmanlarca eylemleri takip altına alınan şüphelilerin, 294'ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmak üzere 2 bin 754 internet sitesine yetkisiz erişim eylemi gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri belirlenmişti.Şüphelilerin ve eylemlerinin tespit edilmesi üzerine hareke geçen Ankara TEM ekipleri, 7 Aralık'ta 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 27'si yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, kurusıkıdan çevrilme tabanca ile tabancaya ait 9 fişek, 2 şarjör ve örgütsel doküman ve paçavralar ele geçirilmişti.



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