PKK terör örgütünün hacker grubuna ağır darbe! Siber saldırıları bir bir itiraf ettiler

Bölücü terör örgütü PKK'nın hacker grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hackledikleri kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden ele geçirdikleri verileri örgüt mensuplarına ilettiklerini itiraf etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın hacker yapılanması "Mezopotamia Hackers" üyelerine yönelik 7 Aralık'ta gerçekleştiği operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde kamu kurumlarına ve bazı özel şirketlere yönelik siber saldırı girişimleri ve yetkisiz erişim (hack) eylemlerinin detaylarını anlattı. Zanlılardan M.D, üyesi olduğu hacker grubunun, terör örgütü PKK adına internette faaliyet yürüten birim olduğunu söyledi.