Hakkari'de terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acısı yürek dağlıyor: Ağabeyim öldürüldü, kardeşim çocuk yaşta kaçırıldı

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 23'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler; ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.
HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı.
'PKK KARDEŞİMİ KAÇIRDI, ONU ARAYAN AĞABEYİMİ DE ŞEHİT ETTİ''
Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine katılan Rıdvan Çiftçi, kardeşi Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından tam 16 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve onu aramaya çıkan 4 çocuk babası ağabeyi Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.