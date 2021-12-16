Hakkari'de terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acısı yürek dağlıyor: Ağabeyim öldürüldü, kardeşim çocuk yaşta kaçırıldı

Eyleme kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için katılan Leyla Çiftçi de "Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.