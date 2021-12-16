Akıncı Üssü davasında flaş gelişme: Dosya istinaf incelemesine gönderildi

Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.