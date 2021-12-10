Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptalinde 'HDP' iddiası!

Diyarbakır'da evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'nın kucağına atılan acılı aileler evlat nöbetini sürdüyor.
HDP ile ortaklık yapan CHP ise 3 yıldır evlatlarını bekleyen aileleri ziyarete gitmedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Güneydoğu turuna çıkarken Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretinin ardından programına Diyarbakır'ı da yazdı.
DİYARBAKIR ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Akıllara "Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek mi?" sorusu gelirken Kılıçdaroğlu Diyarbakır porgramını iptal etti.
HDP'DEN ÇEKİNDİ
Her fırsatta partililere ittifaka zarar veren adımlardan kaçının talimatı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakika iptali terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi karşısına almak istememesi olarak yorumlandı.