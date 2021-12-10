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    • Güncel
    • 11.12.2021 00:46
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    • 11.12.2021 01:40
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptalinde 'HDP' iddiası!

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretinin ardından programında bulunan Diyarbakır ziyaretini iptal etti. CHP Genel Merkezi iptal gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir program gösterirken kulislerde bomba gibi bir iddia patladı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini 'HDP' çekincesi gerekçesiyle iptal etti.

    Kılıçdaroğlu HDP’den çekindi!

    Diyarbakır'da evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'nın kucağına atılan acılı aileler evlat nöbetini sürdüyor.

    HDP ile ortaklık yapan CHP ise 3 yıldır evlatlarını bekleyen aileleri ziyarete gitmedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Güneydoğu turuna çıkarken Gaziantep ve Şanlıurfa ziyaretinin ardından programına Diyarbakır'ı da yazdı.

    DİYARBAKIR ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
    Akıllara "Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek mi?" sorusu gelirken Kılıçdaroğlu Diyarbakır porgramını iptal etti.

    HDP'DEN ÇEKİNDİ
    Her fırsatta partililere ittifaka zarar veren adımlardan kaçının talimatı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakika iptali terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi karşısına almak istememesi olarak yorumlandı.

    HERHANGİ BİR PROGRAMA KATILMADI
    CHP Genel Merkezi iptal gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir programı gösterdi.

        Ancak Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir programa katılmaması iddiaları güçlendirdi.

        "HDP'DEN İZİN KAĞIDI YOK"
        Evlat nöbeti tutan bir baba Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaret ihtimaline ilişkin, "HDP'den izin kağıdı var mı yok mu? Önce onun izin kağıdına bakalım" yorumunda bulundu.

        TEZKEREYE HDP İLE BİRLİKTE KARŞI ÇIKTI
        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oyu vermişti.

        CHP'nin PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır demesi tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandalı bir adım daha ileri taşıyarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

        PKK'DAN ÖVGÜYÜ KAPTI
        CHP'nin 'Hayır' oyuna ilişkin konuşan PKK elebaşı Mustafa Karasu CHP'ye övgüler dizmişti.

        "HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞTIR"
        Karasu şunları söylemişti.

        "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır."
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