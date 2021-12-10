Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptalinde 'HDP' iddiası!

Ancak Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir programa katılmaması iddiaları güçlendirdi.

"HDP'DEN İZİN KAĞIDI YOK"

Evlat nöbeti tutan bir baba Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaret ihtimaline ilişkin, "HDP'den izin kağıdı var mı yok mu? Önce onun izin kağıdına bakalım" yorumunda bulundu.

TEZKEREYE HDP İLE BİRLİKTE KARŞI ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oyu vermişti.