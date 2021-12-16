Kılıçdaroğlu Madımak'la helalleşebilecek mi?



İlginç olansa Nacar'ın onlara verdiği cevap... Nacar, lafı dolaştırmadan çok net bir şey söylemiş:

"Eğer CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakârlarla helalleşmek istiyor ve iç barış konusunda samimiyse, işe tarihimize kara bir leke olarak geçen ve Müslümanları zan altında bırakan Sivas Madımak dosyasının yeniden açılmasını istemekle başlamalı. Çünkü o davadan hâlâ tutuklu insanlar var ve hâlâ o davanın arka planı aydınlatılmış değil."