Kılıçdaroğlu Madımak'la helalleşebilecek mi?

İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için önündeki en büyük engelin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu düşündüğü için ona çok kızıyor. Açıkçası onun, kendisinin ve aklından geçirdiği "sembolik" ismin önüne geçebileceğinden korkuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, sadece adayın kim olacağını kararlaştıracak Millet İttifakı üyelerinin değil aynı zamanda küresel güç merkezlerinin de son dakikada kendisinden vazgeçeceğine inanıyor.
Bu da onu korkutuyor.
Bu korkuyla da iktidarı gayri meşru ilan etmekten PKK ve FETÖ'ye selam göndermeye, AK Parti'ye oy verenlere hakaretten içini dolduramadığı "helalleşme"ye kadar her şeyi yapıyor.
Önemli bir kaygısı da "muhafazakârdindar" sosyolojinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermez" argümanı.
Dikkatinizi çekmiştir, Kılıçdaroğlu bu algıyı değiştirmek için "Başörtüsünü ben kaldırdım" demek dahil muhafazakârlara yapmadığı "şirinlik" kalmadı.