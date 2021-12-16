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    • Güncel
    • 16.12.2021 09:21
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    • 16.12.2021 09:27
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    Kılıçdaroğlu Madımak'la helalleşebilecek mi?

    Aylardır helalleşme diye gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ortaklıktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışına bir isim daha tepki gösterdi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün köşesine taşıdığı İslamcı yazar İsmail Nacar, kendisinden destek isteyen Kılıçdaroğlu’na "Eğer CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakârlarla helalleşmek istiyor ve iç barış konusunda samimiyse, işe tarihimize kara bir leke olarak geçen ve Müslümanları zan altında bırakan Sivas Madımak dosyasının yeniden açılmasını istemekle başlamalı” dedi.

    İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için önündeki en büyük engelin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu düşündüğü için ona çok kızıyor. Açıkçası onun, kendisinin ve aklından geçirdiği "sembolik" ismin önüne geçebileceğinden korkuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, sadece adayın kim olacağını kararlaştıracak Millet İttifakı üyelerinin değil aynı zamanda küresel güç merkezlerinin de son dakikada kendisinden vazgeçeceğine inanıyor.


    Bu da onu korkutuyor.
    Bu korkuyla da iktidarı gayri meşru ilan etmekten PKK ve FETÖ'ye selam göndermeye, AK Parti'ye oy verenlere hakaretten içini dolduramadığı "helalleşme"ye kadar her şeyi yapıyor.


    Önemli bir kaygısı da "muhafazakârdindar" sosyolojinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermez" argümanı.
    Dikkatinizi çekmiştir, Kılıçdaroğlu bu algıyı değiştirmek için "Başörtüsünü ben kaldırdım" demek dahil muhafazakârlara yapmadığı "şirinlik" kalmadı.

        Dahası dün "katil" ilan ettikleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu "Bilge Adam" seviyesine bile çıkardı. Eh... O da Kılıçdaroğlu'nun jestini karşılıksız bırakmadı tabii... Sonunda herkesi şaşırtan bir yaklaşımla onu "Babayiğit" ilan etti.
        Ancak Kılıçdaroğlu, hâlâ bu sorunu aşamamış ki, danışmanlarını devreye sokarak bir dönem çok popüler olan ve "İslamcı yazar" olarak tanınan İsmail Nacar'ı arayarak destek istiyor.


        İlginç olansa Nacar'ın onlara verdiği cevap... Nacar, lafı dolaştırmadan çok net bir şey söylemiş:
        "Eğer CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakârlarla helalleşmek istiyor ve iç barış konusunda samimiyse, işe tarihimize kara bir leke olarak geçen ve Müslümanları zan altında bırakan Sivas Madımak dosyasının yeniden açılmasını istemekle başlamalı. Çünkü o davadan hâlâ tutuklu insanlar var ve hâlâ o davanın arka planı aydınlatılmış değil."
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