Meral Akşener kendisini eleştiren engelli vatandaşla tartıştı: 650 lirayla harika bir hayat yaşamaya devam et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir ziyaretinde daha olay çıktı. CHP ile açık terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ittifak içinde olduğu bilimen İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener kendisi HDP ile ittifak yaptığı konusunda eleştiren engelli bir vatandaşla tartıştı.

YÜZDE 80 ENGELLİ VATANDAŞLA TARTIŞTI

Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.