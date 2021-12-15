Meral Akşener kendisini eleştiren engelli vatandaşla tartıştı: 650 lirayla harika bir hayat yaşamaya devam et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir ziyaretinde daha olay çıktı. CHP ile açık terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ittifak içinde olduğu bilimen İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti.
Akşener kendisi HDP ile ittifak yaptığı konusunda eleştiren engelli bir vatandaşla tartıştı.
YÜZDE 80 ENGELLİ VATANDAŞLA TARTIŞTI
Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.
"ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YOL YÜRÜYORSUNUZ"
650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.
"650 LİRA İLE HARİKA BİR HAYAT YAŞAMAYA DEVAM ET"
Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek olay yerinden hızlıca ayrıldı.