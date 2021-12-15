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    • Güncel
    • 15.12.2021 20:07
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    • 15.12.2021 20:07
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    Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 15 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şanslı olan numaralar ise…

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı araştırmaları araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında gerçekleştirilen çekiliş için gündüz kuponlarını oynayıp bayilere gidip yatıran vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor, planlar yapıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Büyük ikramiyenin hayalini kuran binlerce kişi Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını araştırır oldu. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı yayınla ve noter huzurunda yapılıyor. Peki bugünün büyük ikramiye tutarı ne kadar, geçtiğimiz çekilişten devir yapıldı mı? 15 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte yanıtı…

    17 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek ve talihli numaralar haberimizde yer alacak.

    İşte şanslı numaralar:

    7, 2, 17, 12, 28, 10

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Güncel Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 15 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şanslı olan numaralar ise…
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