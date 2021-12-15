Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 15 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şanslı olan numaralar ise…

Büyük ikramiyenin hayalini kuran binlerce kişi Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını araştırır oldu. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı yayınla ve noter huzurunda yapılıyor. Peki bugünün büyük ikramiye tutarı ne kadar, geçtiğimiz çekilişten devir yapıldı mı? 15 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte yanıtı…
17 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek ve talihli numaralar haberimizde yer alacak.
İşte şanslı numaralar:
7, 2, 17, 12, 28, 10
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.