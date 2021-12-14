Terör örgütü DHKP-C’ye operasyon: Gözaltılar var

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüt tarafından "kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen baskında C.T., B.V., S.G., R.A., B.Y., B.I., S.K., C.K. ve F.Ş. adlı 9 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

Örgüte yakın söz konusu merkezde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.