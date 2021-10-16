İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C’ye dev operasyon: 84 gözaltı

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etti.