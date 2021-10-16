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İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C'ye dev operasyon: 84 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden yakalananların sayısı 84'e çıktı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin, özellikle Taksim bölgesinde devriye görevi yapan emniyet mensuplarına yönelik rehin alma veya kaçırma eylemi düzenleyerek, Taksim Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için sözde pazarlık yapmayı planladıkları belirlendi.

16.10.2021 19:11 - Son Güncelleme: 16.10.2021 19:36
İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C’ye dev operasyon: 84 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C’ye dev operasyon: 84 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 79'u yakalandı.

İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C’ye dev operasyon: 84 gözaltı

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etti.

İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C’ye dev operasyon: 84 gözaltı

FİRARİ 42 KİŞİ ARANIYOR
İstanbul'daki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi daha yakaladı.

İstanbul merkezli 16 ilde düğmeye basıldı! DHKP/C’ye dev operasyon: 84 gözaltı

Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile 47 mermi ele geçirildi.

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