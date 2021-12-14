Son dakika! Şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher davasında katil Nasuh Çulcu’yu bitiren gelişme

"Tanık" veya "Mağdur" olarak ifadeleri alınan 30 kişinin toplamda 64 sayfalık ifade tutanaklarında; Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içeren tek bir cümle yer almadı. İfadelerde Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine dair tek cümle beyan geçmezken, ifadesi alınanlardan 12'si polis, 1'i emniyet müdürü, 1'i sivil memur toplam 14 kişi "Bana silah doğrultan Nasuh Çulcu'dan davacı, şikayetçiyim" dedi ve katil Çulcu'dan şikayetçi oldu. Hakkari Polisevi'nin aşçısı görgü tanığı Ercan K. ifadesinde katil Çulcu'nun olaydan önce Şehit Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil zanlısı Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından 3 kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi. Bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan 2 çocuk babası Cevher'i şehit eden ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil zanlısı Nasuh Çulcu'nun yargılaması sürüyor. Lise mezunu Çulcu ilk ifadesinde; şehit ettiği Hasan Cevher'in olay öncesi kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etmişti. Sabah, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in şehit edildiği olayın ifade tutanaklarına ulaştı.
13'Ü POLİS 14 KİŞİ KATİLDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
1'i emniyet müdürü, 26'sı polis, 1'i garson, 1'i aşçı, 1'i sivil de memur olmak üzere toplamda 30 kişinin olayın ardından Hakkari Emniyeti'nde "Tanık" veya "Mağdur" olarak ifadeleri alındı. Bazı kişilerin de "Bilgi Alma" amacıyla ifadelerine başvuruldu. Toplamda 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında; Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içerikli tek bir cümle yer almadı. İfadelerde; Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin tek bir cümle beyan geçmezken, ifadesi alınanlar arasında bulunan 12'si polis, 1'i emniyet müdürü, 1'i sivil memur toplam 14 kişi "Olaydan sonra bana silah doğrultan Nasuh Çulcu'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi ve katil Nasuh Çulcu'dan şikayetçi oldu. Ayrıca Hakkari Polisevi'nin aşçısı olan görgü tanığı Ercan K. (34) ifadesinde katil Nasuh Çulcu'nun olaydan önce Şehit Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.
"EVLADIM" DİYEREK UYARDIĞINI ANLATTILAR