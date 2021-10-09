Şehit Hasan Cevher'in son sözleri ifadelere yansıdı! Katil polis Nasuh Çulcu'nun iddiası çürüdü

Ayrıca iddianamede "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi. Katil Nasuh Çulcu'nun suçtan kurtulmaya yönelik nitelikteki ifadesinde Hasan Cevher'in kendisine küfür ve hakaretler ettiğini dile getirdiği iddiaları da iddianameyle birlikte çürüdü. İddianamede yer alan tanık ifadeleri; katilin bu iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkardı. Olayı anlatan beş tanığın ifadelerinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür yer almadı.

Tanıkların ifadelerinde Şehit Emniyet Müdürü Cevher'in Nasuh Çulcu'ya olay gününde; "Evladım neden böyle yapıyorsun. Anlat, erkek erkeğe konuşuyoruz. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum evladım, bu işi uzatma" dediği ortaya çıktı. Çulcu'nun "Ben Elif komisere sarkıntılık yapmıyorum ve ciddi düşünüyorum" demesi üzerine de Hasan Cevher'in "Sen laftan anlamayacaksın. İdari Büro'dan eli kalem tutan bir personel çağırın. Elif komiserden uzak durması hakkında ikaz yazısı yazın. Tutanağı tutun dosyasına ekleyin. Alın bunu buradan. Karakola götürerek ifadesini alın. Bu şahıstan tehdit ve hakaretten dolayı şikayetçi olacağım. İşlemlerini başlatın ve silahını alın" dediği tanık ifadelerinde yer aldı.





"ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMESE BAŞINDAN VURAMAZ..."