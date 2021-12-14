İstanbul'da milletvekili plakasıyla gezen kişi İmamoğlu'nun talimatıyla Olay TV'yi satın alan Hüseyin Köksal çıktı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Audi marka lüks bir araç, emniyet şeridinde hızla giderken polis çevirmesine takıldı. Emniyet şeridinde yakalanan Audi A8 marka lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada, büyük bir skandal patlak verdi.



Emniyet şeridinde hızla ilerlerken çevirmeye takılan "34 HSY .." plakalı aracın, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hüseyin Köksal'a ait olduğu belirlendi.





CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU'NUN FİNANSÖRÜ

Hüseyin Köksal'ın adı bir dönem kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu. Köksal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yaptı.





İMAMOĞLU'NUN YAKIN İSMİNE PLAKAYI SAĞLAYAN VEKİL KİM?

İBB'ye yakınlığıyla öne çıkan Hüseyin Köksal'a hangi milletvekilinin plaka tahsis ettirdiği ise henüz ortaya çıkmadı.





Bilindiği gibi; milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var.

Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor.

Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İMAMOĞLU İLE DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR

Hüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor.





KAMUOYU HÜSEYİN KÖKSAL'I NEREDEN TANIYOR?

Kamuoyunda Hüseyin Köksal sadece Olay Tv'nin ortağı gibi gözükse de Şubat 2020'de kurulan Advercity şirketiyle İBB'ye ait açık hava mecralarının (billboard, raket vs) ihalesini 3 yıllığına İBB sözcüsü Murat Ongun sayesinde alması da dikkat çekmişti.