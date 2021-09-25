Hani namus sözünüz! Tevfik Göksu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partizan kadrolaşmasını rakamlarla ortaya koydu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB kadrolarını yandaşlarıyla doldurmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu.
Tevfik Göksu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 10 Aralık 2018 tarihinde "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'ye yükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!." ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" şeklinde yaptığı açıklama yaptığı hatırlattı.
Tevfik Göksu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığını açıkladı.