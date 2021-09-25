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    • 25.09.2021 23:29
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    Hani namus sözünüz! Tevfik Göksu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partizan kadrolaşmasını rakamlarla ortaya koydu!

    Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kılıçdaroğlu'na ve İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlatarak, "Ben de bu çalışmayı yapınca şoke oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ‘Böyle bir israf var, böyle kaynak israfı var’ diyordu. Bu ne demek? ‘Yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 milyar ilave para harcıyor’ demek” ifadelerini kullandı.

    Hani namus sözünüz!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB kadrolarını yandaşlarıyla doldurmaya devam ediyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı.

    İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu.

    Tevfik Göksu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 10 Aralık 2018 tarihinde "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'ye yükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!." ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" şeklinde yaptığı açıklama yaptığı hatırlattı.

    Tevfik Göksu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığını açıkladı.

        Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde insan kaynağı israfının olduğunu iddia ettiğini hatırlattı.

        "İBB YILLIK 5 MİLYAR İLAVE PARA HARCIYOR DEMEK"
        Göksu, "Haziran 2019-Eylül 2021. 20 Eylül tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan eleman sayısı 44 bin 995. Gerçekten yok artık. Ben de bu çalışmayı yapınca şoke oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Böyle bir israf var, böyle kaynak israfı var' diyordu. Bu ne demek? 'Yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 milyar ilave para harcıyor' demek" ifadelerini kullandı.

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