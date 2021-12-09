CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok
CHP'li Çankaya Belediyesi, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Büyükşehir'den onay almadan, konut arazisine dükkânlar yapılmasına göz yumdu. Trilyonluk haksız rantın hesabını soran da yok.
09.12.2021 11:05
- Son Güncelleme: 09.12.2021 11:06
Bloklardan biri tamamlanınca, alt katına dükkanlar yapıldı. Çankaya Belediyesi, usulsüzlüğe göz yumması yetmiyormuş gibi, burada işyeri açılması konusunu Ankara Büyükşehir Meclisi'ne getirdi. Büyükşehir meclisi, konut bölgesinin ticaret yolu haline getirilmesi önerisini reddetti.