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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok

CHP'li Çankaya Belediyesi, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Büyükşehir'den onay almadan, konut arazisine dükkânlar yapılmasına göz yumdu. Trilyonluk haksız rantın hesabını soran da yok.

sabah.com.tr
09.12.2021 11:05 - Son Güncelleme: 09.12.2021 11:06
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok

Koru Mahallesi'ndeki Ankaralılar ve Meksika Caddesinde, Gordion AVM'nin hemen karşısında bulunan 42196/1 ve 42104/28 numaralı iki adet konut parseline, konut amaçlı iki blok inşa edildi.

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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok

Bloklardan biri tamamlanınca, alt katına dükkanlar yapıldı. Çankaya Belediyesi, usulsüzlüğe göz yumması yetmiyormuş gibi, burada işyeri açılması konusunu Ankara Büyükşehir Meclisi'ne getirdi. Büyükşehir meclisi, konut bölgesinin ticaret yolu haline getirilmesi önerisini reddetti.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok

Dosya, Çankaya Belediyesi'ne iade edildi. Ancak Çankaya Belediyesi açıkça bağlayıcılığı olan kararları görmezden geldi. Başka girişimlere örnek teşkil edecek nitelikteki ticari faaliyetlere göz yumuldu.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok

Kısa sürede inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi. İki bloğun altındaki trilyonluk dükkanlara tek tek ünlü markaların tabelaları asılmaya başladı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Çankaya Belediyesi’ne trilyonluk rant! Hesap soran da yok

NEREDE ADALET
AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkan ve yöneticilerinin trilyonlarca liralık haksız ranta göz yumduklarını söyledi.

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