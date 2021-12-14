Türk bayrağına saldıran hadsizlerle ilgili flaş karar!

Diğer şüpheli R.C.M.'nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığında ifadesi alınan E.K.'nİn pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli E.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BAYRAK VE SANCAK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Türk bayrağını koparan kişilere esnaf tepki göstermişti. Olayla ilgili konuşan Esnaf Tolga Karataş, "İlk saldırı üç kişilik bir grup tarafından oluyor. Bayrağı indiriyorlar. Komik komik hareketler yapıyorlar. İkinci gün de bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. Ellerine sağlık diyoruz. Böyle bir olayın bir daha olmamasını istiyoruz.