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    • 14.12.2021 14:38
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    Türk bayrağına saldıran hadsizlerle ilgili flaş karar!

    Son dakika haberine göre, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, serbest bırakıldı. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan E.K.'nİn pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

    İHA
    Türk bayrağına saldıranlarla ilgili flaş karar!

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda 2 gün üst üste Türk bayrağına saldıran şahıslar esnafın tepkisi ile karılaşmış, olay sosyal medyada ve televizyonlarda gündem olmuştu.


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türk bayrağına saldıran şahıslara esnaftan dayak" haberleri üzerine çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 yabancı uyruklu şahsın Türk Bayrağı'nı asıldığı yerden koparttığını tespit etti. Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler E.K. ve M.L.M.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    Diğer şüpheli R.C.M.'nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Soruşturma savcılığında ifadesi alınan E.K.'nİn pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

    Şüpheli E.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    "BAYRAK VE SANCAK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
    Türk bayrağını koparan kişilere esnaf tepki göstermişti. Olayla ilgili konuşan Esnaf Tolga Karataş, "İlk saldırı üç kişilik bir grup tarafından oluyor. Bayrağı indiriyorlar. Komik komik hareketler yapıyorlar. İkinci gün de bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. Ellerine sağlık diyoruz. Böyle bir olayın bir daha olmamasını istiyoruz.

        Devlet nezdinde bu kişilerin yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz. İlk saldırıyı yapan kişiler üç kişilik bir turist grubu. İkinci saldırıyı yapan kişi ise Türk. Bayrak ve sancak Türk Milletinin kırmızı çizgisidir. Bununla ilgili bir müdahale olduğu zaman kimse bizim sabrımızı denemesin, sınamasın" ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Türk bayrağına saldıran hadsizlerle ilgili flaş karar!
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