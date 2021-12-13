Türkiye'den bir rekor daha! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu





AKDENİZ'DE EN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN ÜLKE

2020'yi 16 milyar dolar gelir 12 milyon ziyaretçiyle kapattık. 2022'de Türkiye'de kişi sayısında yüzde 100 artış bekliyoruz. Ekim sonu itibariyle Akdeniz'de en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke Türkiye oldu ve tarihte ilk defa İspanya'yı geçti.

Türkiye güvenli turizm sertifikasını Avrupa'da ilk ve en etkili kullanan ülke oldu. Kasım sonu itibariyle sertifika almaya hak kazanan tesis sayısı 12 bini geçti.