Sokak röportajında skandal iç savaş tehdidi: 2023'te AK Parti %90 oyla da kazansa iç savaş çıkarıp iktidardan indireceğiz

Kendine Muhabir isimli bir YouTube kanalının İstanbul'da gerçekleştirdiği sokak röportajı videosunda, iç savaş tehdidinde bulunuldu.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARTACAĞIZ"

Bir şahıs, 2023'teki seçimlerin sonuçlarını, Başkan Erdoğan'ın lehine olması durumunda tanımayacaklarını, iç savaş çıkartacaklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ı istemediklerini ve çözümlerinin iç savaş savaş çıkartmak olduğunu savunan şahıs, şu ifadeleri kullandı:

2023'de AK Parti iktidar olsa bile biz onu (Başkan Recep Tayyip Erdoğan) indireceğiz. Bütün oyları alsa da yüzde 90 alsa da biz indireceğiz. İç savaş olacak gerekirse. Gidip onu aşağıya indireceğiz.