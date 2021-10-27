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    • 27.10.2021 15:33
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    Sokak röportajında skandal iç savaş tehdidi: 2023'te AK Parti %90 oyla da kazansa iç savaş çıkarıp iktidardan indireceğiz

    İstanbul’da bir Youtube kanalı tarafından yapılan sokak röportajında uzatılan mikrofona skandal açıklamalarda bulunan bir kişi iç savaş tehdidinde bulundu. 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan gelse dahi sonucu tanımayacaklarını söyleyen şahıs, "Savaşacağız, iç savaş çıkacak. Onu istemiyoruz. Yüzde 90 oy alsa da indireceğiz" dedi.

    Sokak röportajında skandal iç savaş tehdid

    Kendine Muhabir isimli bir YouTube kanalının İstanbul'da gerçekleştirdiği sokak röportajı videosunda, iç savaş tehdidinde bulunuldu.

    "İÇ SAVAŞ ÇIKARTACAĞIZ"
    Bir şahıs, 2023'teki seçimlerin sonuçlarını, Başkan Erdoğan'ın lehine olması durumunda tanımayacaklarını, iç savaş çıkartacaklarını söyledi.

    Başkan Erdoğan'ı istemediklerini ve çözümlerinin iç savaş savaş çıkartmak olduğunu savunan şahıs, şu ifadeleri kullandı:

    2023'de AK Parti iktidar olsa bile biz onu (Başkan Recep Tayyip Erdoğan) indireceğiz. Bütün oyları alsa da yüzde 90 alsa da biz indireceğiz. İç savaş olacak gerekirse. Gidip onu aşağıya indireceğiz.

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    Haberler Güncel Sokak röportajında skandal iç savaş tehdidi: 2023'te AK Parti %90 oyla da kazansa iç savaş çıkarıp iktidardan indireceğiz
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