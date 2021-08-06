Antalya'da yangın üzerinden provokasyon yapan iki kişinin suç dosyası kabarık çıktı

Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'de peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye gölge düşürmek için sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyon ve karalama içerek paylaşımlar yapılıyor.
Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.
Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Sabah'ın haberine göre hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alındı.