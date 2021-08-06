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    • 06.08.2021 12:01
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    Antalya'da yangın üzerinden provokasyon yapan iki kişinin suç dosyası kabarık çıktı

    Antalya Manavgat'ta yangınlara hiçbir önlem alınmadığını belirtip 'İtfaiye nerede, helikopter nerede' sözleriyle devleti hedef alan açıklamalarla röportaj veren kadının yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Provokatif videonun kayda alındığı noktadan çekilen bir başka videoda iddianın yalan olduğu ekiplerin olay yerinde yangına müdahale ettiği görülmüştü. Kurgu videoyu yayan hesap sahibinin ve başroldeki kadının suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

    Yangın provokatörlerinin suç dosyası kabarık çıktı

    Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'de peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye gölge düşürmek için sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyon ve karalama içerek paylaşımlar yapılıyor.

    Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.



    Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.



    Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Sabah'ın haberine göre hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alındı.

        Yine videoyu servis eden hesap 'Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Güzel Koyuncu'nun de hakkında 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' işlem yapıldığı belirlendi.

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        Haberler Güncel Antalya'da yangın üzerinden provokasyon yapan iki kişinin suç dosyası kabarık çıktı
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