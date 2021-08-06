Antalya'da yangın üzerinden provokasyon yapan iki kişinin suç dosyası kabarık çıktı

Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'de peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye gölge düşürmek için sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyon ve karalama içerek paylaşımlar yapılıyor.

Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.