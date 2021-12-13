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    • 13.12.2021 12:37
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    YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu: Vakıf üniversitelerinde yeni dönem

    Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıf üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.

    YÖK duyurdu: 3 üniversite hak kazandı

    YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıf üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.

    İşte YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Bu yıl Başkanlığımız tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır.

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    Haberler Güncel YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu: Vakıf üniversitelerinde yeni dönem
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