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    • 13.12.2021 12:43
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    Son dakika: HDP'nin İstanbul kongresindeki PKK propagandasına soruşturma!

    HDP'nin, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün düzenlediği kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atması ve örgütsel marşlar söylemesi nedeniyle, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı suç duyurusunda bulunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin bugün soruşturma başlatıldı.

    HDP'nin, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün düzenlediği kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atması ve örgütsel marşlar söylemesi nedeniyle, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı suç duyurusunda bulunulmuştu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin bugün soruşturma başlatıldı.

    MOTİVASYON CHP VE İYİ PARTİ'DEN!
    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, skandal kongrenin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Mahmut Övür, "HDP'yi yakından tanıyorsanız şaşırtıcı bir sonuç değil bu. HDP böylesine uçlarda savrulan sert, şiddeti motive eden prim veren bir yaklaşımla siyasi hayatını sürdüren bir partidir. Şu fotoğrafı da gösteriyor PKK'nın siyasi kolu. Bu çok açık zaten kendileri de kabul ediyor bunu." dedi.

    Övür, "Mesele burada HDP değil HDP'ye destek veren HDP'yi yalnızlaştırmak istemeyen onu motive eden CHP ve İYİ Parti gibi ittifak yapmaya çalışan partiler. Türkiye'nin temel problemlerinden birisi bu.

    Teröre karşı terörle ilişkili siyasi partilere karşı topyekun bir ortak tavır gelişmiyor Türkiye'de. Ne yazık ki siyasi partiler ekseninde böyle bir şey gelişmiyor o da HDP'yi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

    TERÖRÜN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA KULLANIYORLAR

    Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ise skandal görüntüler hakkında "Bence pervasızlıktan öte bir şey var. Olası projeksiyonları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanma eğilimi. Şöyle bir temel gerçek var. Bir yandan bir güvenlik meselesi güvenlik sorunu oluşturuyorlar bir yandan da demokrasi gibi bir hassas kavram var son derece kurnazca terörün menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar." dedi.

    NE OLMUŞTU?
    HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

    Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP vekilleri ve parti üyeleri katıldı.

        TERÖRİST BAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGANLAR
        Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. HDP'liler, kongrede bir de PKK marşı okuyup ant içti.

        SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
        Terörle Mücadele Başkanlığı, HDP İstanbul İl Kongresi'ndeki terör örgütü elebaşının övülmesi ve örgütsel marşların söylenmesinin üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "12.12.2021 günü saat 11:00'de İstanbul ili Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır.

        Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08:00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre katılımlarının akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır.

        Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmuştur.

        HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesi nedeniyle, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu."
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        Haberler Güncel Son dakika: HDP'nin İstanbul kongresindeki PKK propagandasına soruşturma!
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