Son dakika: HDP'nin İstanbul kongresindeki PKK propagandasına soruşturma!

Övür, "Mesele burada HDP değil HDP'ye destek veren HDP'yi yalnızlaştırmak istemeyen onu motive eden CHP ve İYİ Parti gibi ittifak yapmaya çalışan partiler. Türkiye'nin temel problemlerinden birisi bu.

Teröre karşı terörle ilişkili siyasi partilere karşı topyekun bir ortak tavır gelişmiyor Türkiye'de. Ne yazık ki siyasi partiler ekseninde böyle bir şey gelişmiyor o da HDP'yi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA KULLANIYORLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ise skandal görüntüler hakkında "Bence pervasızlıktan öte bir şey var. Olası projeksiyonları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanma eğilimi. Şöyle bir temel gerçek var. Bir yandan bir güvenlik meselesi güvenlik sorunu oluşturuyorlar bir yandan da demokrasi gibi bir hassas kavram var son derece kurnazca terörün menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar." dedi.