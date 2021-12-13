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    • 13.12.2021 11:05
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    • 13.12.2021 11:37
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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri "mahrem" yapılanmasına baskın: Askerler gözaltına alındı

    Konya merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Haberin detayları...

    AA
    FETÖ’nün mahrem yapılanmasına baskın

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf asker, biri ihraç, 6'sı emekli askeri personel ve bir öğretim görevlisi olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 6 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

    Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri "mahrem" yapılanmasına baskın: Askerler gözaltına alındı
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