FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın kaos planı ortaya çıktı! Ekonomi üzerinden 'sokak' çağrısı

Türkiye'ye yönelik ekonomik manipülasyon ve kur saldırısı son zamanlarda gündemdeki yerini koruyor.
Geride bıraktığımız yıllarda da pek çok kez ekonomi üzerinden saldırı girişiminde bulunmuştu.
Tüm bu gelişmeler ışığında FETÖ'nün kara kutusu olan ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimsek, A Haber canlı yayında Enver Altaylı ismi ile ekonomik saldırıların bağlantısını anlattı.
Nazif Karaman, FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın dosyasını detaylıca incelediklerini belirtti ve ekonomik kaosun ayak izlerine rastladıklarını söyledi.