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    • 11.12.2021 00:53
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    • 11.12.2021 01:30
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    FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın kaos planı ortaya çıktı! Ekonomi üzerinden 'sokak' çağrısı

    Ekonomik manipülasyon ve kur saldırıları son zamanlarda gündemdeki yerini korurken FETÖ'nün kara kutusu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı ismi ön plana çıktı. Ümit Özdağ'a 'Parti kurmayın, sokağa dökülün' çağrısı yapan, yabancı istibaratçılar ve FETÖ'cülere Türkiye'deki sokak hareketlerinin etkili olabilmesi için bazı tavsiyelerde bulunan Altaylı, halkın cebine dokunulması gerektiğini bildirdi ve ekonomik kaosun şart olduğunu söyledi. İşte FETÖ'nün 'Hacıbey' lakaplı karakutusu Enver Altaylı ile ilgili gerçekler...

    takvim.com.tr
    Ekonomi üzerinden sokak çağrısı! Başrolde FETÖ...

    Türkiye'ye yönelik ekonomik manipülasyon ve kur saldırısı son zamanlarda gündemdeki yerini koruyor.


    Geride bıraktığımız yıllarda da pek çok kez ekonomi üzerinden saldırı girişiminde bulunmuştu.



    Tüm bu gelişmeler ışığında FETÖ'nün kara kutusu olan ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı.



    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimsek, A Haber canlı yayında Enver Altaylı ismi ile ekonomik saldırıların bağlantısını anlattı.

    Nazif Karaman, FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın dosyasını detaylıca incelediklerini belirtti ve ekonomik kaosun ayak izlerine rastladıklarını söyledi.



        Karaman, Enver Altaylı'nın ABD'de istihbaratçılar, İsrailliler ve FETÖ'cülerle Türkiye'de ekonomik kaos çıkarılması üzerine görüştüğünü ve 'Erdoğan'ı iktidardan indirebilmek' için vatandaşın cebine dokunulması gerektiğini konuştuklarını söyledi.



        "HALK SOKAĞA İNDİRİLMELİ, CEBİNE DOKUNULMALI"
        Ümit Özdağ'a 'Parti kurmayın, sokağa dökülün' tavsiyesinde bulunan Enver Altaylı, firari FETÖ yöneticileriyle de irtibatlıydı.

        Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'in adamı Bilal Ekşili ile ABD'de buluşarak, Türkiye'de sokak hareketlerinin etkili olabilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu ve "Türkiye'de halkın sokaklara indirilmesi önemli. Ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerekir. Sokak hareketlerinin başarılı olabilmesi için ekonomik kriz şart" ifadelerini kullandı.



        TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN PRENSİ!
        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'muhterem efendim' diyen mektup yazan Altaylı'nın örgütün ideoloğu olduğu ve yazdığı raporlara teröristbaşının önem verdiği ve ona göre talimatlar verdiği öğrenildi.



            FETÖ'nün kozmik casusu, Hacıbey lakaplı Enver Altaylı'nın kirli sicili;

            - Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

            - Altaylı, MİT'ten ihraç edilen Mehmet Barıner'in yurt dışına kaçırılması için damadı Metin Can Yılmaz ile birlikte hareket etti.

            - Devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışında CIA bağlantılı kişilere servis etti.

            - Bağlantılı olduğu ülkelerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttü.

            - Altaylı, CIA'nin Türkiye masasında 1959 - 1971 yılları arasında görev yapan ünlü casus Ruzi Nazar'ın hem öğrencisi hem de prensi olarak ön plana çıkıyor.

            - Kendisini 'Hacıbey' olarak tanıtan Altaylı'nın MİT'e girmesinde Ruzi Nazar'ın etkisinin olduğu biliniyor.
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