FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın kaos planı ortaya çıktı! Ekonomi üzerinden 'sokak' çağrısı





FETÖ'nün kozmik casusu, Hacıbey lakaplı Enver Altaylı'nın kirli sicili;



- Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



- Altaylı, MİT'ten ihraç edilen Mehmet Barıner'in yurt dışına kaçırılması için damadı Metin Can Yılmaz ile birlikte hareket etti.



- Devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışında CIA bağlantılı kişilere servis etti.



- Bağlantılı olduğu ülkelerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttü.



- Altaylı, CIA'nin Türkiye masasında 1959 - 1971 yılları arasında görev yapan ünlü casus Ruzi Nazar'ın hem öğrencisi hem de prensi olarak ön plana çıkıyor.



- Kendisini 'Hacıbey' olarak tanıtan Altaylı'nın MİT'e girmesinde Ruzi Nazar'ın etkisinin olduğu biliniyor.

