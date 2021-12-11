İstanbul'daki Genel Kurul'un perde arkası ortaya çıktı: Interpol'e FETÖ kıskacı

İçişleri Bakanlığı'nın ise, Interpol'e üye ülke bakan ve temsilcilerine verilmek üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğuna, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü gibi faaliyette bulunduğuna dair dosya hazırladığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ'nün Afrika yapılanmasına darbe indirilebilmesi için özellikle Afrika ülkeleri bakan ve temsilcileri ile görüşmeler yapan Türk heyeti, Afrika ülkelerinde faaliyette bulunan FETÖ mensuplarının isimleri ve kuruluşlarının yer aldığı dosyaları bildirip, FETÖ okullarının da Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi talebinde bulundu.