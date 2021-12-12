CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir yandan belediye kadrolarına HDP üzerinden terör örgütüyle bağlantılı kişileri doldururken tepe kadrolarda ise FETÖ ve CIA bağlantılı kişilerle kol kola yürüyor. O kadrolara getirdiği isimlerden biri de Yavuz Saltık. İşte Yavuz Saltık ismini gündeme taşıyan olay ve Saltık'ın kirli geçmişi...
İBB DAİRE BAŞKANI YAVUZ SALTIK FETÖ'CÜ AHMET ALTAN'LA BİR ARADA
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının etkili isimlerinden FETÖ'cü Ahmet Altan'la bir araya geldi. Saltık, Altan'la çekildiği fotoğrafını "Ahmet Altan ile dünü, bugünü ve yarını konuştuk. Biraz edebiyat, biraz roman ve biraz da sosyoloji…" notuyla paylaştı.
PEKİ KİM BU YAVUZ SALTIK?
FETÖ'cü Ahmet Altan'la bir araya gelen Yavuz Saltık, geçmişi de soru işaretleriyle dolu bir isim.
CIA BAĞLANTILI YAVUZ SALTIK
Ziyaret ve yapılan paylaşım sonrasında Saltık'ın özgeçmişi de gündeme geldi. Özellikle istihbarat servisleri ile yakınlığı bilinen ABD ve Alman STK'larında ve vakıflarında görev yapması, Saltık ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İlgili bölüm Saltık'ın kişisel internet sitesindeki özgeçmişinde şu şekilde aktarıldı "ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneğinin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı."