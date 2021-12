CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu

CIA TAŞERONU NED

Yavuz Saltık'ın özgeçmişinde yer alan IRI ve NDI, Amerikan Demokrasi Vakfı (NED)'na bağlı olarak çalışıyor. ABD'nin Reagan'ın Başkanlığıyla 1980'de başlattığı demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak için oluşturduğu kuruluşların başında NED geliyor. İstihbarat topluyor, para karşılığında ajan devşiriyorlar.

Dağıttıkları para ise Amerikan ederal Bütçesi'ne ait. Vietnam, Laos, Myanmar gibi ülkelerde 25 yıl CIA adına görev yapan Ralph Mcgehee, anılarını yazdığı, "Deadly Deceit My 25 Years in the CIA" isimli kitabında, ABD Kongresi tarafından kurulan NED hakkında şunları söylüyor: "CIA, yabancı ülkelerde iç karışıklığa yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir çok işlevi, NED fonuna transfer ederken örtülü yürütülen operasyonlara ek olarak 'Uluslararası Kalkınma Ajansı' ve 'Birleşik Devletler İstihbarat Ajansı'nı da NED ile koordineli çalıştırdı."

NED'in başını çektiği bu kuruluşlar fonladığı hükümet dışı kuruluşlarla (Non-Governmental Organizations-NGO) ulus devletleri bu gruplara karşı hedef haline getiriyor. ABD Kongresi karar alıyor, para AID (Amerikan Yardım Teşkilatı) veya NED'e veriliyor; AID veya NED ise, doğrudan veya NED'e bağlı aracı kuruluşlar üzerinden yerellere aktarıyor. NDI ve IRI'ya Yugoslavya'nın bölünme sürecinde de rastlanabiliyor. 1999'da Amerikan Kongresi, Sırbistan'ın 'demokratikleştirilmesi' amacına 35 milyon dolar tahsis etmişti. Bu fonları dağıtma görevinin öncelikle IRI'ye ve NDI'ye, yani National Democratic Institute'e verildiği ortaya çıkmıştı.

NDI internet sitesinde 1983 yılından itibaren 130'dan fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklıyor. NDI nasıl finanse edildiğini şu cümleyle açıklıyor: "Ulusal Demokratik Enstitünün programları, NED, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer uluslararası kalkınma ajansları ve özel bağışlar da dahil olmak üzere 160'dan fazla kuruluş tarafından desteklenmiştir."

IRI da 1983'te kurulmuş bir kuruluş. Sitesinde 100'den fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklayan IRI'nın yönetim kurulunda ABD'li senatörler de yer alıyor. IRI da NDI gibi aynı kaynaklardan finanse ediliyor. Sitede konuyla ilgili şunlar yer alıyor: "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, NED, bir dizi Avrupa vakıf ve yardım kuruluşu ve diğer Batı ülkelerinden ve Birleşmiş Milletler'den hibe yoluyla fon alır."