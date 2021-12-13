CHP yandaşı Sözcü gazetesinden "Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor" yalanı

Muhalif medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan haberlere bir yenisi eklendi. Sözcü gazetesi, "Diyanet camilerden T.C.'yi kaldırıyor" başlığı ve "Camilerin halen beyaz zemine lacivert renkli olan tabelaları, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda T.C. yazısı olmayacak. Değişikliğin maliyetini de cami cemaati karşılayacak" spotuyla bir haber yayımladı.
MAHALLİ GÖREVLİLERİN KARARI
Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.