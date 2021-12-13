CHP yandaşı Sözcü gazetesinden "Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor" yalanı

SÖZCÜ'YE BİZZAT AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da haberi yapan Sözcü muhabirine değişikliğe ilişkin dokümanları gönderdiğini ve değişenin sadece logo ile renk olduğunu belirttiğini söyledi. Gazetenin haberde eski tanıtım yönergesinden bir kelimeye bile yer vermediğini ifade etti.

"AMAÇ ALGI YÖNETİMİ"

Tepkisini "Sözcü Gazetesi Muhabirine cuma günü bu dokümanı gönderdim ve değişenin sadece logo ve renk olduğunu belirttim. Ama haberde eski tanıtım yönergesinden bir kelime yok. Amaç algı yönetimi" sözleriyle dile getirdi.