Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine cevap: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?

KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANLIURFA'DAKİ ELEKTRİK VAADİNE ÇELİK'TEN YANIT

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vadetmesine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? Ya da bu uygulamayı önce hayata geçirip, daha sonra Şanlıurfa'ya niye vadetmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil. Bu, gerçek olmayan, hiçbir sahiciliği olmayan, hiçbir hakikat kırıntısı barındırmayan bir siyaset. Böyle bir uygulama yapsalardı şu an kendilerinde olan büyükşehirlerde, ondan sonra Şanlıurfa'da bunu vadetselerdi bir tutarlılık olurdu. Ya da Şanlıurfa'da vadettikten sonra hemen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da diğer belediyelerin olduğu yerlerde hayata geçirselerdi, bir tutarlılık olurdu. Ama bunu yapmıyorlar. O zaman Şanlıurfalı kardeşlerimize ve bütün Türkiye'ye doğru olmayan bir şey söylemiş oluyorsunuz. Sözünüzle uygulamanız arasındaki ağır çelişkinin giderilmesi mümkün olmuyor."

Çelik, bunlar üst üste konulduğunda ülkenin geleceği, yönetilmesi, gençlerin gelecek hayallerinin hayata geçmesi için ortaya koyulan bir siyaset, düşünülen bir vizyon olmadığının görüldüğünü bildirdi.

"Sık sık sizlere hitap eden videolar yayınlıyorlar." diyen Çelik, videolarda vadedilen şeyin, Cumhurbaşkanı yönetiminde yıllar önce hayata geçmiş şeyler olduğunu aktardı.