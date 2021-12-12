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    • 13.12.2021 00:29
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    • 13.12.2021 00:29
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    Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine cevap: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da gençlerle buluştu. Ömer Çelik burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini" açıklamasına cevap verdi. Çelik, "Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

    Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Gençlik Kolları tarafından Köprülü Kültür Park'ta düzenlenen "Mahalle bizim gençlik bizim" adlı etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) seçtiği astronot adayları arasında Adana doğumlu Deniz Burnham'ın olduğu yönünde çıkan haberleri anımsatan Çelik, "Dolayısıyla şanımız yürüyor yani, uzayda da yürüyor." diye konuştu.

    Son zamanlarda siyasi gelişmelerin suni bir tansiyon yüksekliğiyle idare edilmeye çalışıldığını belirten Çelik, "Uzun zamandır Türkiye'deki siyasetin, siyasi hayatın en büyük partisi olarak Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli yönetiminde yürüdüğümüz bu yolda pek çok krizle ve sorunla karşılaştık. Hepsini çözebilecek bir deneyime sahip olduğumuzu, Türkiye'nin, bölgenin, dünyanın meselelerini, bu meselelerin farkında olarak yürütebilecek kadrolara, kabiliyetlere, politikalara sahip olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

    Siyaset tarihine bakıldığında, geçmişte iktidarda olan partilerin yıllar içerisinde zayıflamaya başladığını, muhalefette olan partilerin ise güçlenmeye başladığını aktaran Çelik, "Sadece Türkiye'de, AK Parti iktidarları döneminde AK Parti, iktidardayken de büyümeye, CHP muhalefetteyken de küçülmeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

    "Aslında bu, iktidarla ilgili ya da genel olarak muhalefetle ilgili ya da siyasetle ilgili bir programınızın olup olmadığı, insan, vatandaş, millet, halk odaklı bir siyaset yapıp yapamadığınızla ilgilidir. AK Parti, öteden beri siyasetini, insan odaklı, vatandaş odaklı, halk odaklı olarak kurmuş bir siyasi hareketin adıdır. Cumhurbaşkanı'mız 'AK Parti bir dünya markası olacak' dediğinde, o sözün söylendiği zamanlarda çoğu kimse bunu anlamlandıramamıştı. Ama şimdi dünyanın birçok yerinde AK Parti'yi örnek alan çeşitli parti modelleri kuruluyor veyahut da 'Siyaset nasıl yapılır, toplumla ilişki nasıl kurulur, siyaset nasıl inşa edilir?' diye AK Parti modelinin incelenmesi için genel merkezimizde bir sürü misafirlerimiz oluyor."

        KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANLIURFA'DAKİ ELEKTRİK VAADİNE ÇELİK'TEN YANIT

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vadetmesine değinen Çelik, şunları kaydetti:

        "Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? Ya da bu uygulamayı önce hayata geçirip, daha sonra Şanlıurfa'ya niye vadetmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil. Bu, gerçek olmayan, hiçbir sahiciliği olmayan, hiçbir hakikat kırıntısı barındırmayan bir siyaset. Böyle bir uygulama yapsalardı şu an kendilerinde olan büyükşehirlerde, ondan sonra Şanlıurfa'da bunu vadetselerdi bir tutarlılık olurdu. Ya da Şanlıurfa'da vadettikten sonra hemen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da diğer belediyelerin olduğu yerlerde hayata geçirselerdi, bir tutarlılık olurdu. Ama bunu yapmıyorlar. O zaman Şanlıurfalı kardeşlerimize ve bütün Türkiye'ye doğru olmayan bir şey söylemiş oluyorsunuz. Sözünüzle uygulamanız arasındaki ağır çelişkinin giderilmesi mümkün olmuyor."

        Çelik, bunlar üst üste konulduğunda ülkenin geleceği, yönetilmesi, gençlerin gelecek hayallerinin hayata geçmesi için ortaya koyulan bir siyaset, düşünülen bir vizyon olmadığının görüldüğünü bildirdi.

        "Sık sık sizlere hitap eden videolar yayınlıyorlar." diyen Çelik, videolarda vadedilen şeyin, Cumhurbaşkanı yönetiminde yıllar önce hayata geçmiş şeyler olduğunu aktardı.
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        Haberler Güncel Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine cevap: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?
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