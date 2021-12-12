Litresi 3 liradan toplanan süt markette 18 lira! Üretici ve vatandaş isyanda...





SÜTÜ bozuklar, üreticiyi düşünmüyorlar. Para için sütü değil her şeylerini satarlar.



DEVLET daha ne bekliyor. Bu hırsızları yok edin, piyasaya bir daha giremesinler.



ARACI görünümlü hırsızlar süt üreticilerini bitiriyor.







ORGANIK SÜT 18 TL







TOST PEYNİRİ 47,98 TL







YOĞURT 65 TL









TEREYAĞI 93,88 TL







BEYAZ PEYNİR 54,98 TL









EKMEĞİMİZE GÖZ DİKTİLER

İstanbul Fırıncılar Odası'nın 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2,5 liraya çıkarılmasını içeren talebi İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Ancak fırınlar aradan 1 ay geçmesine rağmen zam üzerine zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın gramajını düşürdüğü ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz, "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor" dedi.





