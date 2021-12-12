Litresi 3 liradan toplanan süt markette 18 lira! Üretici ve vatandaş isyanda...

Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı çıktı. Marketler ve aracılar, parayı indirirken üretici hala zor durumda.
Çatalca'da süt üreticiliği yapan Recep Karataban, "Toptancı 3 liraya topluyor artık değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" dedi. Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataban ise aradakilere tepki gösterdi: Fiyatlar marketlerde ise 10 liranın üzerinde. Bu durum çok garip. Sütümüzü 3 liradan alıyorlar. Sonra fahiş fiyata satıyorlar. Bu durumu yetkililerin çözmesi gerekiyor. Geçen sene de sütün litresi 3 liraydı. Toptancı 3 liraya topluyor artık değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" dedi.
Sosyal medyada da marketlere tepki yağdı:
■ ARKADAŞ bunlar hırsız. Cebimize göz dikmişler. 3 liraya aldıkları sütü nasıl 18 liraya satarsınız. Helal etmiyorum.
■ MARKETLER süt üretenlere diyor ki. Siz en güzel sütü bize verseniz de, size para yok. Ancak biz pahalı satarız.
SÜTÜ bozuklar, üreticiyi düşünmüyorlar. Para için sütü değil her şeylerini satarlar.
DEVLET daha ne bekliyor. Bu hırsızları yok edin, piyasaya bir daha giremesinler.
ARACI görünümlü hırsızlar süt üreticilerini bitiriyor.
ORGANIK SÜT 18 TL
TOST PEYNİRİ 47,98 TL
YOĞURT 65 TL
TEREYAĞI 93,88 TL
BEYAZ PEYNİR 54,98 TL
EKMEĞİMİZE GÖZ DİKTİLER
İstanbul Fırıncılar Odası'nın 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2,5 liraya çıkarılmasını içeren talebi İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Ancak fırınlar aradan 1 ay geçmesine rağmen zam üzerine zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın gramajını düşürdüğü ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz, "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor" dedi.