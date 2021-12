Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN UMUDU"

Milletimiz üzerinde derin izleri olan; tarihi mirasın bozulmasına müsaade etmiyoruz. Bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Bitlis'te tarih ve kültürü yeşille bütünleştiriyoruz. Diyarbakır'da tarihi surları 50 milyon lira yatırımla restore ediyor; Şırnak'ta Dicle Mahallesi'nde yeni yuvalar yapıyoruz. Mardin'de tarihi binaları ihya ederken, Hakkâri'de yurtlar yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Çünkü! Bizim bölgede attığımız her bir adım, Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı, Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılmıştır. Biz kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın diye mücadele ederken; siz yaktınız, yıktınız, harab ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın! İsteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz; çocuklarımızı; teröre, teröristlere, hainlere teslim etmiyoruz, etmeyeceğiz.



"İZMİR'İ CHP İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Siz, 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de bana başlattığınız 1 tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz 25 yılda, Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız. Yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlıyormuşuz! Yetki alanlarını siz değil, biz genişlettik. Gelirlerini siz değil, biz artırdık! İşte bugün sizin partiniz tarafından yönetilen İzmir'de, toplam 5400 konutluk İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini biz başlattık. 26 Kasım'da, 9 ay gibi kısa bir sürede; ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022'de İzmir'de; evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. İzmir'de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız.