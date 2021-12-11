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    • 11.12.2021 12:12
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    • 11.12.2021 12:37
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    Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. TBMM Başkanı Şentop, erken seçim tartışmalarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Şentop, "Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum." şeklinde konuştu.

    Erken seçim tartışmalarına son nokta

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

    ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI
    Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum.

    Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz.

    YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
    Tartışma yapılabilmesi için somut teklifler ortaya konulmalı.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum
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