TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum.

Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Tartışma yapılabilmesi için somut teklifler ortaya konulmalı.